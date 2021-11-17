Москва, 17 ноября 2021, 14:55 — REGNUM Количество мигрантов на строительных объектах сокращается. Об этом 17 ноября сообщил гендиректор строительной компании «Крост» Алексей Добашин мэру Москвы Сергею Собянину.
По словам Дюбашина, которые приводит агентство «Москва», за год на объектах компании на 15% сократилось количество рабочих из-за рубежа, и данный процесс продолжается. Строители, имеющие хорошую квалификацию, получают 120−150 тыс. рублей в месяц.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве должно быть уменьшено число мигрантов на стройках домов по программе реновации, заявил мэр города Сергей Собянин.