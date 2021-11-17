Москва, , 14:55 — REGNUM Количество мигрантов на строительных объектах сокращается. Об этом 17 ноября сообщил гендиректор строительной компании «Крост» Алексей Добашин мэру Москвы Сергею Собянину.

На стройке Цитата из к/ф «Высота». Реж. Александр Зархи. 1957. СССР

По словам Дюбашина, которые приводит агентство «Москва», за год на объектах компании на 15% сократилось количество рабочих из-за рубежа, и данный процесс продолжается. Строители, имеющие хорошую квалификацию, получают 120−150 тыс. рублей в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве должно быть уменьшено число мигрантов на стройках домов по программе реновации, заявил мэр города Сергей Собянин.