Москва, 17 ноября 2021, 14:54 — REGNUM Трехсторонняя встреча на высшем уровне руководства России, Азербайджана и Армении возможна только при согласии и готовности всех трех лидеров, заявил 17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, боевые действия на армяно-азербайджанской границе начались в ночь на 15 ноября. Баку и Ереван обвиняют в этом друг друга. Вечером 16 ноября после того, как главы военных ведомств Армении и Азербайджана созвонились с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, боевые действия прекратились.