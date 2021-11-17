Москва, 17 ноября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Трехсторонняя встреча на высшем уровне руководства России, Азербайджана и Армении возможна только при согласии и готовности всех трех лидеров, заявил 17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Безусловно, на каком-то этапе такие контакты будут необходимы, но чтобы они были возможными, необходимо согласие и готовность трех сторон на это», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, боевые действия на армяно-азербайджанской границе начались в ночь на 15 ноября. Баку и Ереван обвиняют в этом друг друга. Вечером 16 ноября после того, как главы военных ведомств Армении и Азербайджана созвонились с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, боевые действия прекратились.