Стокгольм, , 15:09 — REGNUM Даже полностью вакцинированные граждане, у которых наблюдаются симптомы COVID-19, должны иметь возможность проходить тестирование. Именно этого потребовали представители региональной администрации Сконе (юг Швеции) Скана Гилберт Трибо и Анна Маннфальк, которые 17 ноября написали открытое письмо в Агентство общественного здравоохранения Швеции, сообщает новостной портал Omni.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Политическое руководство региона Сконе подчеркивает, что общенациональные советы ведомства по тестированию граждан на COVID-19 следует изменить. Они отмечают, что без проведения тестирования, невозможно получить достоверную информацию о распространении коронавируса.

«Ситуация, мягко говоря, по-прежнему серьезная», — отмечают политики в своем письме.

Напомним, что с 1 ноября Агентство общественного здравоохранения рекомендовало не проводить тестирование вакцинированных от COVID-19 граждан, даже если у проявляются симптомы заболевания.