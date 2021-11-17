Афины , , 14:53 — REGNUM Греция подтвердила 8129 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 16 ноября.

Флаг Греции

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 847 188 случаев инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 80 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 16 923.

В общей сложности 547 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 64 года, и 83,9% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.