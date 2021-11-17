Ташкент, , 14:52 — REGNUM Президенты Узбекистана Шавката Мирзиёева и Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 17 ноября по телефону обсудили вопросы двусторонних отношений, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества», — говорится в сообщении.

Президентами особое внимание было уделено продвижению практического взаимодействия, прежде всего наращиванию объемов двустороннего товарооборота, подготовке и реализации долгосрочных проектов кооперации в сфере машиностроения, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики, фармацевтики, текстильной и пищевой отраслях, других приоритетных направлениях.

«Кроме того, отмечена важность активизации региональных контактов и культурно-гуманитарного обмена», — отмечает пресс-служба.

Сторонами достигнута договоренность о совместной проработке правительствами двух стран новых направлений и конкретных программ взаимовыгодного сотрудничества.

«Главы государств также рассмотрели график предстоящих встреч на высшем уровне», — сообщает пресс-служба.