Красноярск, 17 ноября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В Октябрьском районе Красноярска 17 ноября произошло ЧП на складе. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Кирскв Склад

На месте происшествия работают полицейские. По данным ведомства, в складском помещении на улице Калинина обрушился стеллаж с алкогольной продукцией. По предварительной информации, пострадал сотрудник предприятия.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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