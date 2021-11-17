В Красноярске на складе обрушился стеллаж с алкоголем, есть пострадавший
Красноярск, 17 ноября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В Октябрьском районе Красноярска 17 ноября произошло ЧП на складе. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Кирскв
Склад
На месте происшествия работают полицейские. По данным ведомства, в складском помещении на улице Калинина обрушился стеллаж с алкогольной продукцией. По предварительной информации, пострадал сотрудник предприятия.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Читайте также: На жительницу Новосибирской области обрушился потолок дома