Москва, , 15:09 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может спровоцировать инциденты в Донбассе, надеясь на помощь других стран. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 17 ноября на пресс-конференции.

Остап Бендер Цитата из х∕ф «Двенадцать стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР

По его словам, призывы «из воспалённых голов» о якобы «российской угрозе» нужны украинскому руководству, чтобы попытаться отвлечь внимание от курса на разрушение Минских соглашений.

«Ясно, что Зеленский не прочь спровоцировать какие-то инциденты в расчете на то, что, как говорил Остап Бендер, «заграница нам поможет», — сказал Лавров.

Он добавил, что все западные эксперты, которые хотя бы отчасти знакомы с ситуацией, прекрасно понимают, о чем идет речь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил о стремительном приближении Киева к выходу из Минских соглашений. При этом власти Украины пытаются втянуть Москву в силовые действия.

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