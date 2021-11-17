Таллин, 17 ноября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Почти 80% жителей Эстонии считают, что повышение цен на отопление определенно их затронет, а 30% переживают, смогут л они оплатить счета. Об этом сообщил эстонский портал stolitsa.ee со ссылкой на результаты социологического опроса.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Исследование, проведенное в странах Прибалтики в конце октября нынешнего года по заказу производителя изоляционных материалов Kingspan Insulation, продемонстрировало также: лишь 12% респондентов заявили, что повышение цен на них существенно не повлияет, а 9% вообще не задумывались над этим вопросом.

По сравнению с другими странами Прибалтики больше всего о своей платежеспособности беспокоились жители Латвии.

42% латвийцев ответили, что у них может не хватить денег на оплату счетов за отопление. В Литве же было больше всего людей, которые не считали, что рост цен на отопление на них повлияет. Так думали 24% литовцев. В Латвии данный показатель составил 15%.

«Ожидаемо, обеспокоенных оплатой счетов за отопление становится больше по мере увеличения возраста. Почти половина пенсионеров Эстонии (46%) ответили, что беспокоятся о своей платежеспособности», — отметил технический консультант Kingspan Insulation Кристьян Вяэстер.

Он признал, что повышение цен больше всего ударит по людям с низким доходом, у которых не так много возможностей инвестировать в решения, способные помочь сэкономить на расходах на отопление, будь то в виде оптимизированной системы отопления или дополнительной теплоизоляции здания.

Из-за резкого роста цен на газ на мировом рынке уже сейчас цена на газ для населения Эстонии выросла в среднем на 51%. Цена на электроэнергию также бьет рекорды.