Стокгольм, 17 ноября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Общий бюджетный законопроект правой оппозиции усиливает давление на лидера «Социал-демократов» Магдалену Андерссон, в то время как ее переговоры по формированию правительства Швеции с лидером «Левых» Нуши Дадгостаром идут вяло. По данной причине Андерссон рискует проиграть голосование по бюджету на следующей неделе в риксдаге. Об этом 16 ноября в своей аналитической статье написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

Anders Sikvall Флаг Швеции

«Бюджетная альтернатива «Умеренных», Христианских демократов и Шведских демократов влечет за собой изменения, эквивалентные 20 миллиардам шведских крон по сравнению с мерами, предложенными в государственном бюджете.

Но, прежде всего, соглашение оппозиции по бюджету имеет большое символическое значение. В то время как Магдалена Андерссон борется за то, чтобы стать премьер-министром и протолкнуть свой бюджет через риксдаг, правая оппозиция теперь может продемонстрировать, что она договорилась по ряду целому пунктов. Для «Умеренных» такое единство само по себе является большим успехом. Для Шведских демократов оно также означает окончательное признание в качестве базы правительственной поддержки», — написал журналист.