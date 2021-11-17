Афины , 17 ноября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Греция в среду, 17 ноября, проводит ежегодные торжества по случаю годовщины студенческого восстания 1973 года в Афинском политехническом институте, которое помогло дестабилизировать и свергнуть военную хунту, правившую тогда страной, и вернуть демократию. Об этом сообщает AMNA.

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Мероприятия, посвященные 48-й годовщине восстания, проходят в обычном режиме, включая шествие к посольству США, которое началось утром, когда ворота Политехнического института открылись для возложения венков.

Празднование годовщины не было приостановлено, как это было в прошлом году из-за пандемии, но все участники вынуждены соблюдать строгие меры защиты. Кроме того, в качестве меры предосторожности для защиты общественного здоровья вуз принял решение об усиленных мерах безопасности вокруг его зданий.

В связи с годовщиной также внесены изменения в маршруты общественного транспорта, в том числе греческая полиция распорядилась закрыть станцию метро «Мегаро Мусикис» с 15:00 и далее, станции метро «Синтагма» и «Евангелизмос» закрываются с 16:30, при этом поезда проходят без остановки. Автобусные маршруты вокруг здания Политехнического института и центра города также изменены в соответствии с инструкциями полиции.

Полиция ввела специальные ограничения на движение в центре Афин, с понедельника автомобилям запрещено останавливаться или парковаться там. Правила будут действовать до 6:00 четверга, 18 ноября.

Многие основные дороги и их пересечения в центре города также полностью закрыты для движения транспортных средств с 12:00 до завершения мероприятий.