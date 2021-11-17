Вашингтон, , 15:19 — REGNUM Разработчики Instagram ввели новую опцию для борьбы с ботами. Об этом 17 ноября пишет издание vc.ru, ссылаясь на публикации специалиста и консультанта по социальным медиа Мэтта Наварра в Twitter.

Instagram

Для подтверждения личности пользователей Instagram теперь использует видеоселфи. При этом компания Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и др.) утверждает, что не будет собирать биометрические данные.

Добавим, что, по словам представителей Instagram, видеоселфи будут доступны только для модераторов. А в течение 30 дней ролики будут удалены.

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