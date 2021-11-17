Кострома, 17 ноября 2021, 14:54 — REGNUM Председатель Собрания депутатов Октябрьского муниципального района Костромской области Андрей Шадрин подал в суд на СМИ и костромское областное отделение КПРФ. Об этом со ссылкой на данные Ленинского районного суда Костромы сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Претензии депутата касаются двух публикаций, выпущенных на сайте партии и информационном сайте «Kostroma.News» в июле и сентября 2021 года. В них говорится о том, что депутат не указал в декларации о доходах за 2020 год несколько квартир в Москве, 13 счетов в банках и доход, полученный в результате операций с ценными бумагами в размере 3,9 млн рублей. В статье КПРФ Шадрина назвали замешанным в истории с «кражей ребёнка» у жены его родного брата.
Депутат требует опровергнуть сведения, указанные в публикациях, и взыскать с сайта и отделения партии 3 млн рублей компенсации морального вреда. Отметим, что один из исков ошибочно подан депутатом против портала «К1NEWS.RU», который новостей на эту тему не публиковал.
Справка: Андрей Шадрин— выпускник Костромской государственной сельхозакадемии, входит во фракцию «Единой России». Является учредителем и генеральным директором предприятий «Древпром» и «Стандарт», занимающихся обработкой древесины.
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