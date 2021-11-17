Кострома, 17 ноября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Председатель Собрания депутатов Октябрьского муниципального района Костромской области Андрей Шадрин подал в суд на СМИ и костромское областное отделение КПРФ. Об этом со ссылкой на данные Ленинского районного суда Костромы сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ленинский районный суд города Костромы

Претензии депутата касаются двух публикаций, выпущенных на сайте партии и информационном сайте «Kostroma.News» в июле и сентября 2021 года. В них говорится о том, что депутат не указал в декларации о доходах за 2020 год несколько квартир в Москве, 13 счетов в банках и доход, полученный в результате операций с ценными бумагами в размере 3,9 млн рублей. В статье КПРФ Шадрина назвали замешанным в истории с «кражей ребёнка» у жены его родного брата.

Депутат требует опровергнуть сведения, указанные в публикациях, и взыскать с сайта и отделения партии 3 млн рублей компенсации морального вреда. Отметим, что один из исков ошибочно подан депутатом против портала «К1NEWS.RU», который новостей на эту тему не публиковал.