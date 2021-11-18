Сараево, , 01:01 — REGNUM Вашингтон рассматривают вопрос введения санкций против тех, кто в Боснии и Герцеговине пытается «дестабилизировать Дейтонское соглашение» и принимает односторонние решения о бойкоте государственных институтов. Об этом говориться в письме, которое президиуму БиГ 17 ноября направил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Босния и Герцеговина Balkan Photos

По словам Блинкена, шаги, направленные на подрыв государственных органов БиГ, могут поставить под вопрос не только европейскую перспективу этой страны, но и стабильность и гарантии, которые нужны иностранным инвесторам для вложений в экономику БиГ.

«США как гарант Дейтонского мирного соглашения повторяют, что односторонний уход из органов власти на государственном уровне или любая другая попытка дестабилизации Дейтонского соглашения вызовут соответствующие меры, включая введение санкций», — говорится в письме, которое опубликовало боснийское издание Oslobodjenje.

Напомним, что письмо трем членам президиума БиГ — Желько Комшичу, Шефику Джаферовичу и Милораду Додику вручил советник Блинкена Дерек Чолет. Ранее Чолет встретился с членом президиума БиГ от сербов Милорадом Додиком. После встречи сербский политик заявил, что Республика Сербская уважает суверенитет БиГ и не вынашивает планы отделения.