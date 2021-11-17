Москва, 17 ноября 2021, 14:49 — REGNUM Повышение процентной ставки Центробанком РФ на фоне высокого роста инфляции это вполне логичный шаг со стороны ЦБ, стремящегося снизить ее темпы, уравновесив растущее давление на цены и наличие денежной массы в обороте, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер фирмы в сфере инвестиционного консалтинга и управления активами Wolfline Capital Никита Долгий.
Как сообщало ИА REGNUM, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что возможно, регулятор будет рассматривать необходимость дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.
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