Москва, , 14:49 — REGNUM Повышение процентной ставки Центробанком РФ на фоне высокого роста инфляции это вполне логичный шаг со стороны ЦБ, стремящегося снизить ее темпы, уравновесив растущее давление на цены и наличие денежной массы в обороте, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер фирмы в сфере инвестиционного консалтинга и управления активами Wolfline Capital Никита Долгий.

Повышение процентной ставки Pixabay.com

«Вероятнее всего, повышение ключевой ставки ЦБ ставки не последнее. Однако в условиях глобального повышения цен на продовольствие на 33% и роста цен на энергоносители, давление на цены будет продолжаться и дальше.

Повышение процентной ставки даст более действенный результат вместе с другими системными мерами, такими как, оптимизация налоговой политики и способствование росту рабочих мест», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что возможно, регулятор будет рассматривать необходимость дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.

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