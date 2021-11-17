Стокгольм, , 15:04 — REGNUM Лидер «Социал-демократов» Магдалена Андерссон 16 ноября попросила тальмана (спикера ригсдага) Андераса Норлена предоставить ей еще немного времени для формирования правительства Швеции на фоне продолжающихся переговоров с лидером «Левых» Нуши Дадгостар, которая поделилась своими соображениями по существу вопроса в интервью телеканалу SVT.

Флаг Швеции Pixabay.com

Повышение пенсий, улучшение медицинского страхования и соглашение о правилах игры, где правительство будет учитывать интересы поддерживающих его партий — вот, что требует сейчас Дадгостар от Андерссон, не давая ей необходимые 28 голосов в риксдаге и тем самым держа ее в подвешенном состоянии.

Однако сам ход переговоров Дадгостар оценивает позитивно:

«Мы считаем, что в конце концов соглашение будет достигнуто».

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