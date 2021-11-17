Москва, 17 ноября 2021, 19:38 — REGNUM В редакцию ИА REGNUM обратилась студентка консерватории им П. И. Чайковского с просьбой придать огласке приказ ректора, согласно которому для студентов и педагогов вход в учебные корпуса возможен лишь при наличии QR-кода, медицинского отвода, либо ПЦР-теста.
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Девушка также сообщила, что помимо антиковидных ограничений ректор учебного заведения Александр Соколов обязал студентов посещать занятия очно, тем же, кто будет пропускать пары будут ставить прогулы.
Поставленные в тупик этими разнонаправленными указаниями ректора педагоги и учащиеся обратились к Соколову с петицией, в которой указали на то, что Минобразования официально не приказывало закрывать вузы, или требовать QR-коды. Ректор на обращение коллектива до сих пор не ответил.
Наряду с обращением к ректору, студенты и преподаватели обратились с жалобами в Министерство культуры и Генеральную прокуратуру РФ. Они считают действия ректора Соколова самоуправством нарушающим российское законодательство, и просят вышестоящие организации урегулировать конфликт.
Кроме того, молодые музыканты и их педагоги разместили в интернете открытое письмо, под которым уже подписались 380 деятелей искусства, науки и просто небезразличных граждан.