Афины , , 14:54 — REGNUM При необходимости в Греции будут приняты дополнительные ограничительные меры, но общенационального локдауна в стране не будет, заявил министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис в интервью телеканалу ANT1 17 ноября. Министра спросили, будут ли приняты новые меры против пандемии, если эпидемиологические показатели еще больше ухудшатся.

Греция

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Отвечая на критику по поводу того, что правительство проявляет признаки слабости в своем реагировании на пандемию и больше не принимает рекомендации экспертов в области здравоохранения, Георгиадис отметил, что эксперты в области здравоохранения предложили меры, касающиеся аспектов пандемии в области здравоохранения, но при принятии решений правительство должно также учитывать другие параметры, в том числе экономические.

Министр настаивает, что существование вакцины сильно изменило ситуацию по сравнению с предыдущим годом, и теперь уже невозможно «остановить жизнь каждого, потому что некоторые люди решили не делать прививку».

Он также сослался на практические трудности в осуществлении мер, ограничивающих вход непривитых в супермаркеты.