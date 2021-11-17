Стокгольм, , 15:01 — REGNUM В отличие от других трех правых оппозиционных партий в риксдаге «Либералы» решили представить свой собственный теневой бюджет Швеции на 2022 год. В интервью телеканалу SVT от 16 ноября представитель партии по политическим и экономическим вопросам Матс Перссон объяснил, почему «Либералы» не выступили общим фронтом.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, главным камнем преткновения стало предложенное оппозицией снижение налога на бензин.

«Учитывая кризис в области климата, мы считаем, что это неправильная мера в данной ситуации», — заявил Перссон.

Однако, заверил политик, все четыре партии согласны по другим вопросам в области борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды. Поэтому Перссон считает, что стороны смогут сотрудничать после парламентских выборов 2022 года.

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