Стокгольм, 17 ноября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В отличие от других трех правых оппозиционных партий в риксдаге «Либералы» решили представить свой собственный теневой бюджет Швеции на 2022 год. В интервью телеканалу SVT от 16 ноября представитель партии по политическим и экономическим вопросам Матс Перссон объяснил, почему «Либералы» не выступили общим фронтом.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

По его словам, главным камнем преткновения стало предложенное оппозицией снижение налога на бензин.

«Учитывая кризис в области климата, мы считаем, что это неправильная мера в данной ситуации», — заявил Перссон.

Однако, заверил политик, все четыре партии согласны по другим вопросам в области борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды. Поэтому Перссон считает, что стороны смогут сотрудничать после парламентских выборов 2022 года.