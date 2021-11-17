Москва, , 14:46 — REGNUM В настоящее время в России практически решена проблема восстановления прав обманутых дольщиков. Об этом 17 ноября заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия-24».

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Мы практически разобрались с обманутыми дольщиками. У нас было порядка 200 тысяч по стране. За последний год мы полностью закрыли (проблему) 37 тыс. (таких случаев), по 51 тыс. мы приняли решения. Дальше дело техники — либо выплаты компенсаций, либо строительство. Еще порядка 46 тыс. в проработке», — сказал он.

Также Хуснуллин добавил, что в части таких случаев необходимо решать юридические вопросы, так как часто возведение проблемных объектов начиналось без разрешения на землях, которые непригодны для жилищного строительства. При этом он напомнил, что перед правительством стоит задача до 2024 года решить проблему обманутых дольщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что обманутых дольщиков в России можно защитить от инфляции жилищными сертификатами с индексируемой номинальной стоимостью.