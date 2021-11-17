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ДТП Sistak

Вбольнице скончался мужчина, пострадавший в результате аварии на автовокзале в Балви (восточная Латвия). Об этом сообщил латвийский порталrus.lsm.lvсо ссылкой на представителей Латгальского регионального управления Госполиции.

Сообщается, что вечером во вторник,16 ноября,водитель автобуса Volvo не справился с управлением и наехал на скамейку, на которой сидел мужчина 1974 года рождения. Автобус такжеврезался в стену здания на территории городского автовокзала рядом с площадкой для посадки пассажиров.ВмагазинеAlko Outlet была частично разрушена стена здания, выбиты окна и стеклянные двери.

По версии водителя автобуса, у транспортного средства по неизвестным причинам внезапно отказали тормоза. В автобусе не было пассажиров.Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в ближайшее медицинское учреждение, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.

В связи с происшествием в полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.