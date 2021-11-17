Стокгольм, 17 ноября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Оппозиционные партии «Умеренных», «Христианских демократов» и «Шведских демократов» 16 ноября представили совместный бюджетный законопроект. Однако председатель финансового комитета риксдага Оса Вестлунд считает, что тот факт, что к законопроекту не присоединились «Либералы», говорит о слабости оппозиции. Об этом она заявила в эфире телеканала SVT.

(сс) sbamueller Риксдаг

«Это колоссальный провал после двухмесячных переговоров четырех партий — только три из них выдвинули ограниченный ряд инициатив. Так что с их стороны это определенно кажется неудачей», — считает Вестлунд.

«Но достаточно ли голосов этих трех партий для того, чтобы в любом случае получить большинство в комитете?» — спросила ведущая.

«Да, это возможно. Еще неизвестно, как пойдет процесс принятия бюджета, но мы надеемся, что Швеция не будет управляться по этому набору предложений, написанных на салфетке», — ответила парламентарий.