Москва, 17 ноября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Не врачей, задающих неудобные вопросы, надо лишать дипломов — следует лишать возможности заниматься политикой тех, кто призывает к репрессиям против оппонентов в научной дискуссии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 17 ноября, комментируя высказывания сенатора Александра Башкина.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

Как сообщалось ранее, Башкин заявил, что врачей, отговаривающих граждан прививаться от COVID-19, надолишать медицинских дипломов.

« Всё должно быть с точностью до наоборот: не врачей, задающих неудобные вопросы по поводу навязываемых всему населению нашей страны препаратов, надо лишать дипломов, а следует лишать возможности заниматься политикой тех, кто призывает к репрессиям против оппонентов в научной дискуссии. Впрочем, подход Александра Башкина понятен: его степени кандидата наук и крайне скудного опыта медицинской работы точно не хватит, чтобы участвовать в дискуссии, например, с доктором наук Александром Редько, раскрывающим неудобные для сторонников принудительной вакцинации факты.

Кто такой Башкин, чтобы решать, получил врач, выступающий против повальной принудительной вакцинации и призывающий видеть все её последствия, должное образование и знания или не получил? Главное правило врача, насколько я понимаю, «не навреди!». Им и руководствуются те, кто критикует вакцинацию в том виде, как она в настоящее время проводится в нашей стране. И есть за что!

Честно говоря, я не удивлён, что приближенные к власти врачи, бывшие и действующие, встали на путь угроз и оговоров. Вот и Башкин заявляет, что «врачи, выступающие против вакцинации от COVID-19, могут быть вовлечены в разного рода коррупционные схемы». А те чиновники, которые навязывают гражданам нашей страны повальную принудительную вакцинацию ещё до того, как завершены все клинические испытания, например по «Спутнику V, «и имеющие связь с производителями соответствующих препаратов, не могут быть вовлечены в такие схемы?