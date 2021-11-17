За призыв к репрессиям против медиков-оппонентов надо исключать из политики
Москва, 17 ноября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Не врачей, задающих неудобные вопросы, надо лишать дипломов — следует лишать возможности заниматься политикой тех, кто призывает к репрессиям против оппонентов в научной дискуссии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 17 ноября, комментируя высказывания сенатора Александра Башкина.
Иван Шилов, ИА REGNUM
Совет Федерации
Как сообщалось ранее, Башкин заявил, что врачей, отговаривающих граждан прививаться от COVID-19, надолишать медицинских дипломов.
«Всё должно быть с точностью до наоборот: не врачей, задающих неудобные вопросы по поводу навязываемых всему населению нашей страны препаратов, надо лишать дипломов, а следует лишать возможности заниматься политикой тех, кто призывает к репрессиям против оппонентов в научной дискуссии. Впрочем, подход Александра Башкина понятен: его степени кандидата наук и крайне скудного опыта медицинской работы точно не хватит, чтобы участвовать в дискуссии, например, с доктором наук Александром Редько, раскрывающим неудобные для сторонников принудительной вакцинации факты.
Кто такой Башкин, чтобы решать, получил врач, выступающий против повальной принудительной вакцинации и призывающий видеть все её последствия, должное образование и знания или не получил? Главное правило врача, насколько я понимаю, «не навреди!». Им и руководствуются те, кто критикует вакцинацию в том виде, как она в настоящее время проводится в нашей стране. И есть за что!
Честно говоря, я не удивлён, что приближенные к власти врачи, бывшие и действующие, встали на путь угроз и оговоров. Вот и Башкин заявляет, что «врачи, выступающие против вакцинации от COVID-19, могут быть вовлечены в разного рода коррупционные схемы». А те чиновники, которые навязывают гражданам нашей страны повальную принудительную вакцинацию ещё до того, как завершены все клинические испытания, например по «Спутнику V, «и имеющие связь с производителями соответствующих препаратов, не могут быть вовлечены в такие схемы?
Если у нас в стране остались медицинские работники, которые, несмотря на массированное политическое давление на них, продолжают отстаивать свою принципиальную позицию, это хорошо, это сохраняет возможность возвращения России на стезю здорового развития», — отметил Михаил Демурин.