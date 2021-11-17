Москва, , 14:43 — REGNUM Заявления Запада о том, что что Россия использует газовый контракт с Молдавией в политических целях, не соответствуют действительности. Об этом 17 ноября заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.

Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это не так. Это продолжение попыток с негодными средствами интерпретировать происходящее на нашем общем пространстве», — заявил Лавров.

«Когда экономические субъекты… в данном случае Газпром и Молдовагаз о чем-то договариваются, значит их устраивают условия, которые лежат в основе такой договорённости», — указал он.