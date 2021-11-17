Стокгольм, , 14:58 — REGNUM Оппозиционные партии «Умеренных», «Христианских демократов» и «Шведских демократов» 16 ноября согласовали совместный законопроект по бюджету Швеции на 2022 год. Однако сотрудничество партий на этом ограничивается, поскольку «Умеренные» не могут представить себе ситуации, когда они сидят вместе со «Шведскими демократами» в одном правительстве. Об этом в эфире SVT заявила представитель «Умеренных» по вопросам политики и экономики Элизабет Свантессон.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

Лидер партии «Шведских демократов» Йимми Окессон, который стоял в студии рядом со Свантессон, похоже, отнесся к заявлению спокойно.

«Я не работаю ради получения какой-либо должности или определенного министерского портфеля. Я работаю, потому что у нас есть реальные проблемы, которые необходимо решать, и мы нашли общее направление для решения многих из этих проблем», — заявил политик.

В то же время все оппозиционные партии в риксдаге едины во мнении, что Швеции необходимо правое правительство.