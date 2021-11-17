Москва, , 14:43 — REGNUM В Москве должно быть уменьшено число мигрантов на стройках домов по программе реновации, заявил 17 ноября мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра нового дома по программе реновации, сообщает агентство «Москва».

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам мэра, столичным стройкам нужны «другого качества люди, с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день».

«Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы», — обратился мэр к гендиректору фирмы-подрядчика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о планах заменить мигрантов на стройках Москвы говорил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарёв.