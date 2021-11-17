Санкт-Петербург, , 14:59 — REGNUM Генеральный директор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов в России Алексей Сорокин поделился планами организации мероприятий для футбольных болельщиков, которые приедут в Петербург, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Парк 300-летия Петербурга и стадион «Газпром Арена» Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов пройдёт в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года.

«Мы определились с местами сбора болельщиков. Это будут спорткомплекс «Юбилейный», парк 300-летия. Мы определились с рядом мероприятий, определили места, в которых они пройдут в городе», — заявил Сорокин.

При этом организаторы отметили, что фан-зона, действовавшая ранее на Конюшенной площади Петербурга во время Чемпиона мира-2018 и Чемпионата Европы — 2020, работать не будет из-за разного уровня мероприятий.

Помимо этого организаторы сообщили, что на местах сбора болельщиков будет организована развлекательная программа, которая пока что находится на стадии разработки. Алексей Сорокин отметил опыт Петербурга в приеме иностранных болельщиков. По прогнозам гендиректора оргкомитета, в конце мая будущего года город должны посетить несколько десятков тысяч иностранных футбольных фанатов.

Отметим, что помимо развлекательной составляющей оргкомитет работает и над транспортной доступностью матча для зрителей. Для болельщиков будут организованы бесплатные шаттлы от спортивного комплекса «Юбилейный» и парка 300-летия до стадиона «Газпром Арена».

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