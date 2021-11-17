Стокгольм, 17 ноября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Статистические данные Полиции Швеции показывают, что из 385 случаев незаконного применения огнестрельного оружия в стране, которые произошло в 2020 году, только по 53 были вынесены обвинительные приговоры, вступившие в законную силу, что составляет лишь 14% от общего числа перестрелок. Об этом 17 ноября сообщил телеканал SVT.

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Из 47 случаев незаконного применения огнестрельного оружия со смертельным исходом в 2020 году только по десяти делам были вынесены обвинительные приговоры, вступившие в законную силу.

В 2020 году от огнестрельных ранений в Швеции пострадали 118 человек. По 26 делам возбуждено уголовное дело, 23 из которых (19%) привели к вынесению обвинительных приговоров, вступивших в законную силу.

220 перестрелок, к счастью, обошлись без жертв. По 23 случаям возбуждено уголовное дело, 20 из которых (9%) привели к вынесению обвинительных приговоров, вступивших в законную силу.

Абсолютное большинство перестрелок связано с деятельностью ОПГ.