Афины , , 14:53 — REGNUM Примерно 6,8 миллиона граждан Греции были вакцинированы первой дозой вакцины от коронавируса, и почти 6,5 миллиона полностью вакцинированы обеими дозами. Об этом заявил министр цифрового управления Кирьякос Пирракакис в интервью Action24 17 ноября.

Греция Xinhuanet.com

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По состоянию на 15 ноября в стране взято в общей сложности 27 000 номерков на вакцинацию первой дозой и 105 000 номерков на третий укол.

Особенно много назначений за последние две недели, подчеркнул министр, — 192 000 номерков взяли граждане, решившие привиться после того, как в стране значительно ужесточили меры против непривитых.