* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, 17 ноября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Жителю дагестанского города Каспийска вынесен обвинительный приговор в совершении преступлений террористической направленности. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал его виновным в вербовке в ряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) новых членов, а также в подготовке к нападению на сотрудников правоохранительных органов.

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Как установлено, Эльвин Агададашев готовился стать участником незаконной террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с декабря 2019 года. При этом он искал себе сторонников, склоняя двоих мужчин к созданию незаконного вооруженного формирования и совершению в его составе нападений на полицейских. У подсудимого были планы убить сотрудников МВД в городе Каспийске, совершив наезд на них на автомобиле. В арсенале злоумышленника также были топор и нож для доведения задуманного до конца.

При задержании подозреваемого в феврале 2020 года, у него при себе имелись пистолет и патроны к нему. В обвинениях, предъявленных подсудимому, он не сознался, суд вынес наказание Агададашеву в виде лишения свободы сроком на 11 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет и шести месяцев в тюрьме.