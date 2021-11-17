Курск, , 14:39 — REGNUM В Курске после поступления финансирования ускорили строительство нового инфекционного госпиталя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, ежедневно на объекте работают 650−700 человек.

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Основные строительные работы в медицинском учреждении практически выполнены. Сейчас ведется внутренняя отделка помещений, заканчиваются малярные работы, проводят электрику и вентиляцию.

«Ставим задачу завершить строительно-монтажные работы на первом и втором этажах к 22 ноября. После этого специалисты сразу приступят к установке медицинского оборудования, а на верхних этажах рабочие будут заканчивать отделку помещений», — рассказал замгубернатора Алексей Смирнов.

В инфекционном корпусе планируется установить всю необходимую аппаратуру для лечения коронавируса. Это реанимационное оборудование, в том числе аппараты ИВЛ, рентген, компьютерный томограф, аппарат искусственной почки и другое — всего около 150 наименований.

Первых пациентов в новом инфекционном госпитале планируют принять в середине декабря. Всего корпус рассчитан на 232 места, в том числе 24 реанимационных.