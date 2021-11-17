Тихвин, Ленинградская область, , 14:47 — REGNUM В угнанном от Тихвинской межрайонной больницы в Ленобласти автомобиле мобильной вакцинации находилось небольшое количество вакцины от COVID-19. Об этом 17 ноября сообщил председатель комитета по здравоохранению региона Сергей Вылегжанин.

Угнанный автомобиль мобильной вакцинации в Ленобласти (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП Тихвин)

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Ранее ИА REGNUM передавало, что в ночь на 14 ноября от здания больницы неизвестный похитил фургон «Газон Некст» стоимостью 4 млн рублей. Автомобиль — мобильный пункт вакцинации населения, который использовался в прививочной кампании от коронавирусной инфекции.

«Ситуация с угоном автомобиля из Тихвинской больницы — вопиющий случай. Машина была задействована в вакцинации, кузов автомобиля промаркирован. Кроме того, внутри машины находилось незначительное количество вакцины — в соответствии со всеми условиями хранения», — сообщил чиновник.

Вылегжанин уточнил, что сотрудники медучреждения сделали всё возможное, чтобы продолжить работу в прежнем режиме, поэтому на пациентах инцидент не отразился.

«Мы просим свидетелей происшествия передать всю имеющуюся информацию в правоохранительные органы и надеемся, что автомобиль не пострадает и вернется в автопарк больницы», — подытожил глава комздрава Ленобласти.

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