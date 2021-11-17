Саратов, , 15:43 — REGNUM Экстренные службы Саратова устраняют коммунальную аварию, произошедшую 17 ноября в 13:35 (местное время) в Ленинском районе города. Второе за день происшествие ликвидируют на этот раз по улице Батавина, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

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В результате аварии на трубопроводе в Ленинском районе Саратова без холодной воды осталось 49 жилых домов разной этажности с населением 28 526 человек, из них 4754 ребенка, шесть социально-значимых объектов, а также в Кировском районе города 284 жилых дома частного сектора с населением 852 человека, из них детей 142.

К устранению аварии привлечено 12 человек и шесть единиц спецтехники.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Октябрьском районе Саратова утром 17 ноября без горячего водоснабжения и центрального отопления осталось 42 жилых дома разной этажности с населением 10 340 человек, из них 2520 детей и пять социально значимых объектов.

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