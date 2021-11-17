Москва, , 14:35 — REGNUM Закрытие большинства российских туристических агентств практически неизбежно, и на то есть причины, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Туристический автобус (сс) Annie Spratt

«Не так давно туроператоры попросили продлить отсрочку своих долгов перед туристами за несостоявшиеся туры. Общая задолженность составляет более 25 млрд руб. При этом накопленных средств, рассчитанных на компенсацию, в четыре раза меньше — около 7 млрд руб.

Конец срока совсем скоро, 31 декабря 2021 года. Если отсрочка перестанет действовать после финальной даты, то турагентства не смогут возместить оплаченные за покупку билетов деньги и около 60% просто закроются.

При этом больше всего пострадают средние и малые туроператоры, которые до пандемии отправляли туристов в Юго-Восточную Азию, Китай, Европу и другие в данный момент закрытые страны.

По этой причине туроператоры не смогли исполнить в 2021 году свои обязательства, которые они взяли на себя в 2020 году, так как страны все ещё закрыты из-за антиковидных мер.

При этом средства путешественников уже переведены зарубежным партнерам, которые пустили их в оборот. В общемировой практике нет такого механизма — способного достать эти деньги из оборота.

То есть туристов готовы принять на отдых, но физически вернуть им деньги невозможно. Часть несостоявшихся из-за пандемии туров удалось перенести на другие направления, но уже внутри страны. Данная мера позволила поддержать турбизнес, но естественно не решить имеющуюся проблему.

Положение дел должна исправить в первую очередь именно поддержка государства, однако в настоящее время уже рассматриваются меры по усилению внутреннего туризма в стране, начиная от ввода субсидий на перелеты туроператор внутри страны и заканчивая распространением кэшбека на детские лагеря.

Все эти меры повлияют на улучшение ситуации в туристической отрасли, но, к сожалению, полностью ее не решит», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, более 60% российских туроператоров могут обанкротиться в случае, если не будет продлено постановление правительства РФ об отсрочке возврата денег за туры, которые не состоялись из-за пандемии.

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