Таллин, 17 ноября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В центре Таллина прошла очередная акция в поддержку эстонского юриста-правозащитника Сергея Середенко, находящегося с марта нынешнего года в заключении. Об этом сообщил эстонский портал sputnik-meedia.ee.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Середенко

Акция прошла вечером во вторник, 16 ноября, на площади Свободы. Мероприятие было зарегистрировано в Пыхьяской префектуре Департамента полиции и погранохраны в соответствии с требованием Закона об охране порядка. Участники акции выступили за ведение открытого судебного процесса над арестованным правозащитником. Пикетчики потребовали еще также и освобождения литовского активиста и инициатора акции «бессмертный полк» в Клайпеде Алексея Грейчуса. В руках у участников пикета были плакаты с портретами как Середенко, так и Грейчуса.

По словам одного из организаторов акции, члена правления НКО «Российские соотечественники Европы» и координатора таллинского шествия «Бессмертного полка» Сергея Чаулина, именно закрытость таких судебных процессов позволяет местным судам выносить приговоры по абсурдным обвинениям.

«Конечно, все разговоры про гостайну в делах Середенко и Грейчуса — это полная чепуха, призванная прикрыть недостаток доказательств. Какие могут быть секреты, когда одного обвиняют в открытой публикации статей и книг, а другого уже приговорили к лишению свободы за сбор информации в открытых источниках?» — отметил Чаулин.

Эстонский юрист Сергей Середенко был задержан спецслужбами страны 3 марта 2021 года и с тех пор находится под арестом. Спецслужбы обвинили его в деятельности в интересах России.

В Эстонии и за ее пределами он известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране.

Последние годы он из-за «черной метки» со стороны властей Эстонии был вынужден работать дворником, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. Середенко также оказывал бесплатную юридическую консультацию правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.

МИД России и международные МИД России и международные правозащитные организации выражают свою обеспокоенность произошедшим. Общественность Эстонии регулярно проводит пикеты в его защиту.