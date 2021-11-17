Шампейн, США, 17 ноября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Компания Deep Silver и студия Volition решили отложить релиз перезапуска Saints Row на полгода — до 23 августа 2022 года. Об этом 17 ноября пишет «Игромания».

Скриншот с YouTube Saints Row

Разработчики заявили, что перенос нужен для того, чтобы подтянуть игру до высоких стандартов студии. Речь идёт именно геймплейной составляющей проекта, а не о сюжетной.

Напомним, что перезапуск Saints Row выйдет на консолях PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, а также на PC. На персональных компьютерах игра станет эксклюзивом сервиса Epic Games Store.