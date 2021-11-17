Джакарта, , 14:32 — REGNUM По оценке банка Permata, рост экономики Индонезии в 2022 году составит около 4,7%, сообщает Antara.

Индонезийская рупия

«На 2021 год мы ожидаем рост в 3,6%. Но в следующем году мы ожидаем, что рост экономики составит 4,7%», — говорится в заявлении банка Permata в Джакарте.

В 2022 году, по прогнозу, инфляция составит 2,5−2,8%.

Кроме того, цены на сырье и энергию во всем мире растут. В результате затраты на промышленное производство увеличатся.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии поручил министрам контролировать инвестиционные обязательства, согласованные с ОАЭ и Великобританией.

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