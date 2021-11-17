Подгорица, , 14:31 — REGNUM Обращение Генпрокуратуры России об отмене решения о предоставлении убежища предпринимателю Тельману Исмаилову передало Черногории российское посольство в этой стране. Об этом 17 ноября в диппредставительстве РФ в Подгорице.

Арест ru.torange.biz

«Поступившие документы из Генпрокуратуры России были переданы черногорской стороне», — приводит слова представителя дипмиссии РИА Новости.

При этом в октябре Генпрокуратура РФ направила в черногорские МВД и министерство юстиции ходатайство об отмене решения о предоставлении политического убежища бизнесмену Тельману Исмаилову, который в России заочно арестован и обвиняется в убийстве и незаконном обороте оружия.

Отметим, Тельман Исмаилов, а также его брат Вагиф объявлены Россией в международный розыск по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия, и заочно арестованы по решению суда.