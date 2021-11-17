Москва, 17 ноября 2021, 14:31 — REGNUM Поставки российского газа в страны Европу зависят от нескольких факторов, заявил 17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что это «чисто коммерческие вопросы».
Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Федеральное сетевое ведомство Германии сообщило, что приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2».
Представители регулятора отмечали, что оператору потребуется создать немецкую «дочку», которая подаст повторную заявку.