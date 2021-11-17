Москва, 17 ноября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Поставки российского газа в страны Европу зависят от нескольких факторов, заявил 17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это (увеличение поставок) зависит от дополнительных заявок, зависит от готовности Газпрома выполнить эти заявки, это вопрос прямых контрактов получателей газа и поставщика», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что это «чисто коммерческие вопросы».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Федеральное сетевое ведомство Германии сообщило, что приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2».

Представители регулятора отмечали, что оператору потребуется создать немецкую «дочку», которая подаст повторную заявку.