Вашингтон, , 15:18 — REGNUM Американские рэперы Дрейк и Канье Уэст помирились. Они опубликовали совместную фотографию и видео в личных Instagram-аккаунтах 17 ноября.

Рэперы вместе посетили мероприятие, на котором выступал комик Дэйв Чаппель. В опубликованном ролике Дрейк обнимает Уэста — они улыбаются и позируют на камеру. «Вы достигли места назначения», — написал Дрейк под видео.

ИА REGNUM напоминает, что конфликт между рэперами начался ещё несколько лет назад. Тогда благодаря Уэсту пресса узнала о рождении сына Дрейка, что должно было держаться в секрете.

