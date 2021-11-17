Вашингтон, 17 ноября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Американские рэперы Дрейк и Канье Уэст помирились. Они опубликовали совместную фотографию и видео в личных Instagram-аккаунтах 17 ноября.

Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США Рукопожатие

https://www.instagram.com/p/CWW7-polVwx/

Рэперы вместе посетили мероприятие, на котором выступал комик Дэйв Чаппель. В опубликованном ролике Дрейк обнимает Уэста — они улыбаются и позируют на камеру. «Вы достигли места назначения», — написал Дрейк под видео.

ИА REGNUM напоминает, что конфликт между рэперами начался ещё несколько лет назад. Тогда благодаря Уэсту пресса узнала о рождении сына Дрейка, что должно было держаться в секрете.