«Достигли места назначения» — Дрейк и Канье Уэст помирились
Вашингтон, 17 ноября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Американские рэперы Дрейк и Канье Уэст помирились. Они опубликовали совместную фотографию и видео в личных Instagram-аккаунтах 17 ноября.
Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США
Рукопожатие
https://www.instagram.com/p/CWW7-polVwx/
Рэперы вместе посетили мероприятие, на котором выступал комик Дэйв Чаппель. В опубликованном ролике Дрейк обнимает Уэста — они улыбаются и позируют на камеру. «Вы достигли места назначения», — написал Дрейк под видео.
ИА REGNUM напоминает, что конфликт между рэперами начался ещё несколько лет назад. Тогда благодаря Уэсту пресса узнала о рождении сына Дрейка, что должно было держаться в секрете.