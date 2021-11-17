Денвер, США, , 14:29 — REGNUM Многопользовательский тактический шутер Insurgency: Sandstorm получил обновление под названием Operation Warlord. Об этом 17 ноября сообщает «Игромания».

Геймер

Главным нововведением Operation Warlord стал игровой режим Ambush. В нём одной команде нужно довести VIP-персону до точку эвакуации, а второй — остановить соперников.

Помимо этого, геймеры получат доступ к новой карте, уникальным видам оружия и различным косметическим предметам.

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