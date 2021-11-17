Кишинёв, , 14:30 — REGNUM Сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии провели обыск в доме экс-директора Агентства госуслуг Сергея Райляна, после чего задержали его на 72 часа. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба СИБ.

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«Уголовно-процессуальные действия направлены на проверку подозрений в совершении нескольких правонарушений, связанных со злоупотреблениями и превышением должностных обязанностей», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Райляна подозревают в содействии выдачи документов ряду высокопоставленных лиц, в том числе крупному бизнесмену, бывшему вице-спикеру парламента Молдавии, лидеру Демократической партии Владимиру Плахотнюку.

Напомним, в Молдавии Плахотнюка разыскивают по делу о хищении из банков €1 млрд. Также его обвиняют в причастности к ряду преступлений в России. Он скрывается от правосудия в разных странах.

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