Москва, 17 ноября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В зимний период работа инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики должна работать бесперебойно, заявил 17 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Он поручил профильным ведомства взять ситуацию под личный контроль.

«Важно обеспечить бесперебойную работу жилищно-коммунальной и энергетической инфраструктуры, не допускать аварий. А если такие ситуации все же происходят, то оперативно реагировать», — сказал премьер-министр.

Также глава правительства дал поручение сформировать в субъектах Российской Федерации запас топлива.