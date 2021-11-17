Таллин, , 14:28 — REGNUM

Эстония

Государственная прокуратура Эстонии завершила следственные действия в рамках уголовного дела о политической коррупции (так называемое «делоPorto Franco»). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Следствием руководилведущий госпрокурор Эстонии Таави Перн. Материалы следствия переданыадвокатам подозреваемых. На ознакомление и подачу ходатайств законом отведено 30 дней. После чего будет ясно, требуется ли проведение по делу дополнительных следственных действий.

Важность таких согласований в прокуратуре объяснили высоким статусом подозреваемых и вызванными громких скандалом политическими последствиями. Как минимум одного из обвиняемых придется лишать статуса депутатской неприкосновенности, что потребует согласований с национальным парламентом Эстонии.

В январе 2020 года в Эстонии разразился громкий коррупционный скандал, связанный с правящей в то время Центристской партией. Ключевыми фигурами по делу о взяточничестве в ходе реализации девелоперского проекта Porto Franco в столице страны являются известный эстонский предпринимательХилари Тедер итеперь уже бывший генеральный секретарьЦентристской партии Михаил Корб. Кроме них по делу проходит Керсти Крахт, бывшая советницабывшего министра финансов Эстонии.

В результате скандала в «деле Porto Franco» премьер-министр Эстонии и глава Центристской партии Юри Ратас был вынужден уйти в отставку, а сам кабинет министров был расформирован.