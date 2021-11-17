Москва, , 14:27 — REGNUM Сборная России выступит на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине под названием ROC из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом 17 ноября сообщает «Матч ТВ».

Олимпиада Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что российские спортсмены будут представлять Олимпийский комитет России (Russian Olympic Committee). При этом допускается использование только аббревиатуры ROC без расшифровки.

В качестве национального флага будет использоваться эмблема Олимпийского комитета России (ОКР) на белом фоне. Вместо российского гимна будет звучать фрагмент из Первого концерта П. И. Чайковского для фортепиано с оркестром.

На форме российских спортсменов флаг и герб должны быть заменены на эмблему ОКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что МОК согласовал форму российской команды для участия в Олимпиаде-2022. Она должна быть представлена в начале декабря.

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