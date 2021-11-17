Москва, 17 ноября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Сборная России выступит на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине под названием ROC из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом 17 ноября сообщает «Матч ТВ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олимпиада

Отмечается, что российские спортсмены будут представлять Олимпийский комитет России (Russian Olympic Committee). При этом допускается использование только аббревиатуры ROC без расшифровки.

В качестве национального флага будет использоваться эмблема Олимпийского комитета России (ОКР) на белом фоне. Вместо российского гимна будет звучать фрагмент из Первого концерта П. И. Чайковского для фортепиано с оркестром.

На форме российских спортсменов флаг и герб должны быть заменены на эмблему ОКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что МОК согласовал форму российской команды для участия в Олимпиаде-2022. Она должна быть представлена в начале декабря.